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Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan Türkiye açıklaması

Esad'ın taciz ateşi sonrası Rusya'dan Türkiye açıklaması

Esad rejiminin gözlem noktasına taciz ateşi sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, olup bitenler konusunda Türkiye'yle temasta olduklarını söyledi.

Beşşar Esad rejimine ait savaş uçakları, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktasının yakınına ağır makineli tüfeklerle ateş etti. 

Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

İdlib Mutabakatı'na vurgu

"İdlib'le ilgili varılmış tüm mutabakatlara tamamıyla bağlı kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" diyen Zaharova, "Bu mutabakatların hem teröristlerle mücadeleyi sürdürme hem de sivil nüfusun güvenliğini sağlama amacı ile düşünülmüş maddelerine bağlı kalınması önemli" açıklamasında bulundu." ifadelerini kullandı.

"Tehlikeli bir gerilim" yorumu

Zaharova ayrıca, İdlib ve çevresinde tehlikeli bir gerilim gözlediklerini söyleyip "Bu gerilime neyin sebep olduğu açık: bunun sebebi, teröristlerin gerilimi azaltma bölgesi (İdlib) ve ötesindeki agresif saldırılarıdır" vurgusunu yaptı.

Zaharova, "Biz de bu doğrultuda Türk tarafı ile Soçi Mutabakatı çerçevesinde iş birliğimizi sürdürüyoruz" diye devam etti.

Soçi Mutabakatı neden önemli?

Zaharova'nın bağlı kalınması çağrısında bulunduğu Soçi Mutabakatı, Türkiye'nin İdlib'deki terörist gruplar ile muhalif güçleri sahada birbirinden ayırmasını içeriyordu.

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