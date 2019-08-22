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Diyarbakır'da tansiyon düşmüyor! Eylemcilere TOMA'lı müdahale

HDP'li 3 belediye başkanının görevden alınması sonrası başlayan protestolar nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri üst düzeye alınmış durumda.

İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması, kentte protestoların fitilini ateşledi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

HDP'liler tarafından yapılan sokak çağrılarından sonra başlayan eylemler nedeniyle polis ekipleri, güvenlik önlemlerini artırdı. Çevik kuvvet ekiplerine destek olması için eylemlerin yapıldığı meydanlara, TOMA'lar gönderildi.

"Hadi sık, sık hadi" 

HDP'li milletvekillerinin de destek verdiği eylemlerden birinde, bir protestocunun TOMA'ya doğru "Hadi sık, sık hadi" diye bağırdığı ve sonrasına TOMA'nın eylemciye su sıktığı kameralara yansıdı.

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