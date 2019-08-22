HABER /  GÜNCEL

MEBBİS öğretmen eş durumu mazeret tercihleri nasıl yapılır?

MEBBİS öğretmen eş durumu mazeret tercihleri nasıl yapılır?

Öğretmenlerin merakla beklediği mazeret öğretmen yer değiştirme başvuruları açıklandı. Peki MEBBİS üzerinden öğretmen eş durumu tayini nasıl yapılır, kimler eş durumuna bağlı tayin yapabilir? . Peki mazerete göre öğretmen yer değiştirme işlemleri nasıl yapılacak?

Öğretmen mazeret tayinler bugün yani 22 Ağustos'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı PGM tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre 2019 yılı öğretmenler mazeret tayini tercih işlemleri başladı. Başvurular 22 ila 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi ve il dışı atamalarının ardından gözler özür grubu atamalarında. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınmıştı. Bu tarihlerde başvuru yapamayanlar Özür grubu atamalarına müracaat edebiliyor. MEBBİS eş durumu tercihleri ne zaman ve nereden yapılır? Atamalar ne zaman gerçekleşecek? ularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yapılıyor.

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN


 
EŞ DURUMU TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğretmen yer değiştirme 'http://mebbis.meb.gov.tr' veya 'http://personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden yapılacak. 

MEBBİS EŞ DURUMU TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEBBİS üzerinden yapılabilecek yer değiştirme tercihleri bugün başladı. Tercihler en son 27 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen yer değiştirme atamaları 29 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e giriş yapmak için mebbis.meb.gov.tr adresine girilmesi gerekiyor. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS anasayfasına erişilebiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş'ta flaş istifa! Yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta flaş istifa! Yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı
İdlib'den kaçan on binlerce sivil Türkiye sınırına dayandı
İdlib'den kaçan on binlerce sivil Türkiye sınırına dayandı
Can Dündar yine iş başında Türkiye'ye fabrika kuracak Volkswagen'e çağrısına bakın
Can Dündar yine iş başında Türkiye'ye fabrika kuracak Volkswagen'e çağrısına bakın
Bakan Varank ilk kez Almanya'da açıkladı: Zeka Enstitüsü kuluyor
Bakan Varank ilk kez Almanya'da açıkladı: Zeka Enstitüsü kuluyor
Beşar Esad rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı
Beşar Esad rejiminden TSK gözlem noktasına taciz atışı
Ayhan Bilgen ifade verdi Kars Belediyesine de kayyum mu atanacak?
Ayhan Bilgen ifade verdi Kars Belediyesine de kayyum mu atanacak?
ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li 3 belediyeye kayyum atanması! Türkiye Barolar Birliği'nden önemli açıklama
HDP'li 3 belediyeye kayyum atanması! Türkiye Barolar Birliği'nden önemli açıklama
Magnum çekilişi ne zaman 2019 hangi ayda açıklanacak?
Magnum çekilişi ne zaman 2019 hangi ayda açıklanacak?
Adana'da vatandaş kayyum paylaşımı yaptı başına dert oldu aracını yaktılar
Adana'da vatandaş kayyum paylaşımı yaptı başına dert oldu aracını yaktılar
Diyarbakır Valiliği seçimden bir gün sonra kayyum istemiş
Diyarbakır Valiliği seçimden bir gün sonra kayyum istemiş
Bartın'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Bartın'da 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
30 Ağustos hangi gün resmi tatil mi 2019 resmi tatil günleri
30 Ağustos hangi gün resmi tatil mi 2019 resmi tatil günleri
Yorumlar