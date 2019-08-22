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Siirt'te dağdan kopan kaya genç çobanın başına düştü

Demirören Haber Ajansı
Siirt'te dağdan kopan kaya genç çobanın başına düştü

SİİRT'in Şirvan ilçesinde, dağdan kopan kaya parçasının başına isabet ettiği 25 yaşındaki çoban İbrahim Ayseli askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. Çoban İbrahim Ayseli, yeğeniyle birlikte hayvanları otlatmaya götürdü.

Ancak bu sırada dağdan kopan kaya parçası, Ayseli'nin başına düştü. Yeğeni hemen jandarma ve sağlık görevlilerini aradı. İhbar üzerine bölgeye Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan helikopter sevk edildi.

İbrahim Ayseli, askeri helikopterle gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Ayseli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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