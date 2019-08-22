'Ağacı kesip yerine villa diktiler' iddiasına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ağacı kesip yerine villa diktiler" haberi sonrası yaptığı açıklamada bahsi geçen arazinin Kaz Dağları’na uzakta bulunan Güre Köyü’nde olduğunu ve imara açık bölgede bulunduğunu belirtti.

Açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu’na ait 5 dairenin daha önce kamuoyuna duyurulan malvarlığı listesinde de yer aldığı hatırlatıldı.

"Kaz Dağları'ndaki talanın fotoğrafı" manşeti

Sabah gazetesi "Kaz Dağları'ndaki talanın fotoğrafı" manşetiyle verdiği haberde; “Kaz Dağları Milli Parkı’nın hemen yanında İmamoğlu ailesine ait 11 bin 925 metrekarelik arsada yüzlerce ağacın kesildiği açıkça görülüyor. CHP’li İmamoğlu araziye üç yıl içinde 10 adet havuzlu lüks villa yaparken, bölgedeki CHP’li belediyeler ise buna ‘Dur’ demek yerine yol verdi. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nun Kaz Dağları’nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdikleri gözler önüne serildi. Kaz Dağları’nda Hasan İmamoğlu’nun 6 bin 914 metrekare, Ekrem İmamoğlu’nun 5 bin 11 metrekare arsası ve dairesi bulunuyor.” denildi.

"1990 yılında imara açılmış bölgede"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ofisinden yapılan açıklamada haberin gerçek olmadığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

22 Ağustos 2019 günlü SABAH gazetesinin manşetinde İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili haber yayınlanmıştır. Haberin gerçeklerle alakası yoktur. Söz konusu yapılar Güre köyü içinde ve 1990 yılında imara açılmış bölgededir. Arsa Sayın İmamoğlu'nun basası Hasan İmamoğlu tarafından bir ortağı ile 2008 yılında satın alnmış, sonrasında kat karşılığı bina yaptırılmıştır. Söz konusu 90'ar metrekarelik 5 daire Sayın Hasan İmamoğlu'nun malvarlığı listesinde de yer almaktadır. Güre Köyü'nün Kaz Dağları'nda ne kadar uzakta olduğu da herkesin malumudur. Bilgi kirliliği yaratmak isteyenlerin niyetleri ortadan kaldırmak amacıyla bu açıklamayı yapmak zorunlu görülmüştür.