Bülent Arınç'tan Fox TV’nin haberine cevap başka yerlere çekilmesin

Ak Parti kadrolarında önemli görevlerde bulunduktan aktif siyaseti bırakan, şimdilerde ise YİK üyeliği yapan Bülent Arınç’ın, Kırıkkale’de ziyaret ettiği pastanenin FETÖ firarisi isme ait olduğu FOX Tv tarafından haber yapıldı. Arınç'tan cevap gecikmedi.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç Kırıkkale’de bir pastanenin çıkışında ayaküstü habercilerin sorularını yanıtladı.

Şimdilerde Cumhurbaşkanılığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevini üstlenen Arınç’ın Kırıkkale’de ziyaret ettiği pastane Fox TV'nin haber konusu oldu.

Fox TV, Arınç’ın Kırıkkale’de FETÖ firarisi Mehmet İşler’e ait pastaneyi ziyaret ettiğini söylerken Arınç da bu iddiaya cevap verdi.

''Bundan özel bir anlam çıkarıp başka yerlere çekilmesin”

Ziyaretin gizli saklı olmadığını belirten Arınç “Tokat’tan dönerken eşimle birlikte uğradık. Hanımefendi de oradaydı. Bundan özel bir anlam çıkarıp başka yerlere çekilmesin” dedi.

Arınç şöyle devam etti;

“Askerliğimi yedek subay olarak Kırıkkale’de yaptım. O tarihlerden Beşir Atalay gibi onlarca yüzlerce arkadaşlıklarım, dostluklarım oldu. İşler ailesi de böyledir”

FETÖ'cü Dişler yurtdışına kaçtı

Fox TV ise haberinde Mehmet İşler’in 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden göz altına alındığı, ancak adli kontrolle serbest bırakıldığı ve daha sonra yurt dışına kaçtığını belirtti. İşler’in bir oğlunun da FETÖ'den tutuklu olduğu hatırlatıldı.