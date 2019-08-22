1’nci Ordu Komutanı Musa Avsever Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti

Zabıta Tören Mangası’nı selamlayan Org. Avsever, İBB Şeref Defteri’ne duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kendisini ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Görevinin; kendisine, ailesine, güzel İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.”