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Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümet ve HAK-İŞ anlaşmaya vardı

Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümet ve HAK-İŞ anlaşmaya vardı

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş ile yaptıkları görüşmelerde anlaşmaya vardıklarını açıklayarak, '2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek. HAK-İŞ ile hükümet anlaştı. 2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.' dedi.

Çalışma Bakanı Selçuk, kamu işçilerine yapılacak olan zam oranı ile ilgili olarak Hak-İş ile yaptıkları görüşmelerde kamu işçilerine 2019 zam oranlarını açıkladı.

Bakan Selçuk, "Hak-İş ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 zam oranında anlaştık" dedi.

Bakan Selçuk toplantıda şunları söyledi:

“Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa, kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler. 2020 yılı için ise; ilk altı ayda %3 oranında ve ikinci altı ayda %3 oranında ücret artışı gerçekleştireceğiz.

Protokol kapsamında, brüt 3.500 Liranın altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına; brüt ücret 3.500 Lirayı aşmayacak şekilde 150 lira iyileştirme yapıyoruz. 2019’un ilk altı ayında %8 oranında, ikinci altı ayında %4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Kamu işçilerimiz Ocak ayında %6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı.”

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