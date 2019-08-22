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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 421 milyon dolar azalarak 102 milyar 689 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 16 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 794 milyon dolar azalışla 77 milyar 423 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 9 Ağustos'ta 79 milyar 217 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 373 milyon dolar artışla 24 milyar 893 milyon dolardan 25 milyar 266 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 421 milyon dolar azalarak 104 milyar 110 milyon dolardan 102 milyar 689 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

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