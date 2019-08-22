Van'da polisin eylemciye çok konuşulan müdahalesinin öncesi ortaya çıktı

VAN 'da kayyum atamaları sonrası şehirde gerginlik devam ediyor. Dün sosyal medyada polisin bir eylemciye sert müdahalesi çok konuşulmuştu. Bugün olayla ilgili yeni bir video yayınlandı. Görüntülerde eylemci polisin kafasına demir tabure fırlatıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. Kayyuma tepki için sokaklarda protesto gösterileri yapıldı.Protesto gösterilerinde bazı provokatörler tansiyonu yükseltti.

Yeni görüntü ortaya çıktı

Dün sosyal medyada yer alan bir görüntü tepki çekmişti. Gözaltıya tepki gösterenler polise yüklendi. Ancak bugün Van Valiliği bir açıklama yaptı ve yeni bir görüntü yayınlandı. Yeni görüntülerde gözaltına alınan kişinin polise saldırısı yer alıyor.

Van Valiliği, polisin zor kullanarak gözaltına aldığı kişinin, polise demir tabure ile saldırdığını, bu saldırı sonucu bir polis memurunun yaralandığını anlatarak, söz konusu kişinin, 2014 yılında Diyarbakır'da güvenlik kuvvetlerine teslim olduğunu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu bildirdi.

Polis memurumuz yüzünden boynundan ve kolundan yaralandı

Adı açıklanmayan kişinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu da ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başkan vekilliği görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan ve kanunsuz eylem yapan gruplar için görevlendirilmiş çevik kuvvet şube müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Van il merkezi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir şahıs tarafından demir tabure ile saldırıda bulunulmuştur. Saldırı sonucu bir polis memurumuz yüzünden, boynundan ve kolundan yaralanmıştır.

Van Cumhuriyet Savcılığı ise görüntülerle ilgili soruşturma başlattı

Saldırıda bulunan şahıs, kovalamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Şahsın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığının(şizofreni) bulunduğu anlaşılmıştır. Valiliğimizce olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" Van Cumhuriyet Savcılığı ise görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.