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Galatasaray'ın sevilen futbolcusuydu! Aydın Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın sevilen futbolcusuydu! Aydın Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Türk futboluna damgasını vurması beklenen futbolculardan birisi olan Aydın Yılmaz'ın 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Sakaryaspor'a transfer olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın A Takım'ında da forma giyen Aydın Yılmaz, 2. Lig'e transfer oldu. Galatasaray formasıyla Konyaspor, Beşiktaş ve Braga'ya karşı attığı gollerle hafızalarda yer edinen Aydın Yılmaz, 31 yaşında Süper Lig'in çok gerisinde kaldı ve Sakaryaspor'a transfer oldu.

Aydın Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 2 sezon Kasımpaşa forması giymiş, geçen sezonu da  Adana Demirspor'da geçirmişti.

aydın yılmaz

Sakaryaspor'un kampına katılan Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'u 1. Lig'e çıkarmak için mücadele edecek.

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