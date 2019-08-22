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Fenerbahçe'ye Mauricio Isla'dan kötü haber

Fenerbahçe'ye Mauricio Isla'dan kötü haber

Fenerbahçe’nin bugün yapılan antrenmanında sakatlanan Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mauricio Isla'dan kötü haber. Isla, sarı-lacivertlilerin sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ağrı hissetti. Şilili futbolcunun yapılan kontrolleri ardından quadriceps kasında kısmi yırtık tespit edildi. Isla’nın tedavisine başlandığı belirtildi. Isla'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Takımda ayrıca Tolgay Arslan ile Hasan Ali Kaldırım'ın ise sakatlıkları devam ediyor.

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