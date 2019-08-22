HABER /  YEREL

Şanlıurfa'da çocukların ölüm yolculuğu

İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da çocukların ölüm yolculuğu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin bagajında çocukların yolculuğunu görenler şaşırdı. 

Siverek-Çermik karayolunda seyir halinde bulunan otomobili gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı.

Misafir plaka olduğu öğrenilen bir otomobilin içini tıka basan dolduran yolcular, araç içerinde yer kalmayınca 3 çocuğu, bagaja koyarak yolculuk ettiği görüldü.

Bagajda yolculuk eden çocuklar tehlikeli yolculuğun farkına varmadan, gülüp eğlenerek yoluna devam etti.

Diğer sürücüler de çocukların tehlikeli yolculuğunu ve otomobilin fotoğraflarını cep telefonlarıyla çekti. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da polisin eylemciye çok konuşulan müdahalesinin öncesi ortaya çıktı
Van'da polisin eylemciye çok konuşulan müdahalesinin öncesi ortaya çıktı
Bakan Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı
Bakan Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı
Menajerden Falcao açıklaması! Galatasaray'a gidişine izin verilecek
Menajerden Falcao açıklaması! Galatasaray'a gidişine izin verilecek
Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümet ve HAK-İŞ anlaşmaya vardı
Kamu işçileri ne kadar zam alacak? Hükümet ve HAK-İŞ anlaşmaya vardı
Ahmet Türk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kayyum yanıtı! O görüşmeyi açıkladı
Ahmet Türk'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na kayyum yanıtı! O görüşmeyi açıkladı
Bülent Arınç'tan Fox TV’nin haberine cevap başka yerlere çekilmesin
Bülent Arınç'tan Fox TV’nin haberine cevap başka yerlere çekilmesin
ÖNCEKİ HABERLER
Esed'in saldırıları sonrası Türkiye'den yeni hamle! Takviyeler başladı
Esed'in saldırıları sonrası Türkiye'den yeni hamle! Takviyeler başladı
Marmaris açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Marmaris açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
Aşure günü hangi gün 2019 aşure günü nedir?
Aşure günü hangi gün 2019 aşure günü nedir?
Galatasaray'ın sevilen futbolcusuydu! Aydın Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın sevilen futbolcusuydu! Aydın Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu
Merkez Bankası’nın rezervleri 1.5 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası’nın rezervleri 1.5 milyar dolar azaldı
Ufak Tefek Cinayetler'in ardından Bade İşçil yeni müjdeyi verdi
Ufak Tefek Cinayetler'in ardından Bade İşçil yeni müjdeyi verdi
Yorumlar