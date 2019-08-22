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Kremlin'den Han Şeyhun açıklaması

Kremlin'den Han Şeyhun açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele geçirilmesi memnuniyetle karşılanmalı" dedi.

Rusya'nın hava desteğiyle Astana anlaşmalarını ve İdlib mutabakatını çiğneyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesini hakimiyetine aldı.

Konu ile alakalı açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han Şeyhun'un terörizmle istikrarlı mücadelenin sonucunda ele geçirilmesi memnuniyetle karşılanmalı" dedi.

Peskov ayrıca, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme gerçekleştirebileceğini aktardı.

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