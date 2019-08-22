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Milli Piyango 22 Ağustos Süper Loto sonucu

Milli Piyango 22 Ağustos Süper Loto sonucu

Süper Loto oyununun 618. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Galatasaray Şubesindeki merkezinde gerçekleşti. 9 haftadır devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinin ardından, büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği belli oldu.İşte, Milli Piyango 22 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları.

618'inci hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto oyununun 22 Ağustos Perşembe günkü çekilişleri, noter huzurunda tamamlandı. Haftalardır devreden ve vatandaşların yoğun talep gösterdiği Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar, MPİ'nin internet sitesindeki canlı çekilişin ardından ilan edildi. 36 milyon TL'lik ikramiye İstanbul Bakırköy'den bir bilete isabet etti.

22 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 22 Ağustos 2019 tarihli çekilişleri, saat 21:15'te Milli Piyangoİdaresi tarafından gerçekleşti. Süper Loto'nun 618'inci hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

 10-17-36-37-53-54

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