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Ağaoğlu'ndan Wanyama sorusuna esprili yanıt!

Ağaoğlu'ndan Wanyama sorusuna esprili yanıt!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor başka transfer yapacak mı? Wanyama ismi geçiyor." sorusuna "Yok abi, öyle bir yama yok" yanıtını verdi.

Ahmet Ağaoğlu, AEK-Trabzonspor mücadelesi öncesi TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sturridge'de süreç biraz uzun sürdü. Hem finansal konularda aramızda farklılıklar vardı hem de ailenin Trabzon hakkında hiç bilgisi yoktu. O da büyük bir sıkıntıydı. İnsanların şunu bilmesi lazım, biz spor müsabakasına veya dışarıdan yapılan transfere sadece transfer gözüyle bakarsak doğru bir bakış açısı olmaz. İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde son 5-6 yılda Türkiye hakkında yürütülen bir algı operasyonu var.

TRANSFERLERDE BUNA DİKKAT EDİLMESİ LAZIM
Türkiye'ye gitmeyin, güvenli değil deniyordu. Bazı ülkelerdeki yayıncıların algı oluşturma çabası var. İçeriden çok görmüyoruz ama uluslararası maçlarda şahit oluyorum. Transferlerde buna da dikkat edilmesi lazım. Şu an İngiltere'nin gözü Sturridge'in üzerinde. Onun üstünde olunca doğal olarak Trabzonspor'un üzerinde. İnsanlar bu algı operasyonunu yürüten, mecbur kalmadıkça seyahat etmeyin diyen ülke yöneticilerine 'Bize gitmeyin diyorsun ama Trabzon'a gidiyor' diyecek.

"STURRİDGE'IN KIZ ARKADAŞI SÖYLEDİ"
Takım tanıtımı, ülke tanıtımı, turizm faktörü açısından bu önemli bir transfer. Daha önceki algı operasyonları yüzünden bu transferde sıkıntı yaşadık ama Sertaç Bey, Mehmet Bey, Ertuğrul Bey çok çaba sarf ettiler. Ben de zaman zaman işin içine girdim. Sturridge'in kız arkadaşı söyledi, bu algıyı kırmanız lazım dedi, ülkeniz yurt dışında farklı tanıtılıyor dedi. Menajeri, ailesi ve kız arkadaşı Trabzon'da zaman geçirdiler, onların sözleri bu."

WANYAMA YANITI GÜLDÜRDÜ
Ağaoğlu TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven'in Trabzonspor başka transfer yapacak mı? Wanyama ismi geçiyor." sorusuna "Yok abi, öyle bir yama yok" cevabını verdi.

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