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Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3'ü erkek ve 1'i kadın olmak üzere 4 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu duyurdu.

ŞIRNAK'ta yürütülen operasyonlarla köşeye sıkışan PKK'da çözülmeler sürüyor. İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonların örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdığı belirtildi.

Açıklamada Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda 3'ü erkek ve 1'i kadın olmak üzere 4 teröristin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

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