HABER /  YEREL

Antalya'da bir hayırsever bakkal borçlarını ödedi

Anadolu Ajansı
Antalya'da bir hayırsever bakkal borçlarını ödedi

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde bir hayırsever, bakkala veresiye borcu bulunan vatandaşların toplamda 10 bin lirayı bulan borçlarını kapattı. Bakkalın girişine, "Tüm borçlarınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir. Borcunuz yoktur" yazılı afiş asıldı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde ismini açıklamayan bir hayırsever, Soğuksu Mahallesi'ndeki bir bakkala, dar gelirli vatandaşların veresiye borçlarının bulunduğunu öğrendi.

Bakkal işletmecisi Osman Cengiz ile irtibata geçen hayırsever, mahalle sakinlerinin yaklaşık 10 bin liralık borcunu Cengiz'in banka hesabına havale yaparak ödedi.

Durumu sevinçle karşılayan Cengiz, bakkalın girişine, "Tüm borçlarınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir. Borcunuz yoktur" yazılı afiş astı.

Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki bazı kişilerin borcunu ödeyemediği, bu borçları bazen kendisinin sildiğini söyledi.

Veresiye defterinde yazılı borçların tek seferde ödenmesinin güzel bir davranış olduğunu dile getiren Cengiz, "Veresiye defterinde borcu bulunanlar borçlarının ödendiğini duyunca çok şaşırıyor. İsmini benim de bilmediğim hayırsever, dar gelirlilerin hayır dualarını aldı. Yakında oğlumun düğünü vardı, toplu bir para elimize geçmesi bizim için de güzel oldu" diye konuştu.

Mahalle sakini Fazıla Sever ise veresiye defterinde adı yazılı kişilerin borcunun bir hayırsever tarafından ödenmesinin çok güzel bir hareket olduğunu dile getirdi.

Esnaf Uğur Can da olaydan haberi olunca çok şaşırdığını kaydetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan dünyaya Doğu Akdeniz mesajı
Erdoğan'dan dünyaya Doğu Akdeniz mesajı
Bakan Pakdemirli Volkswagen’in fabrika için seçtiği ili açıkladı
Bakan Pakdemirli Volkswagen’in fabrika için seçtiği ili açıkladı
Fatih Portakal, YouTube kanalını açtığı gün kapattı
Fatih Portakal, YouTube kanalını açtığı gün kapattı
Rumlarda Türk insansız hava araçları endişesi
Rumlarda Türk insansız hava araçları endişesi
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in düşük not cezası itirazına ret
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in düşük not cezası itirazına ret
Atatürk'e hakaret içeren Put Adam kitabına soruşturma
Atatürk'e hakaret içeren Put Adam kitabına soruşturma
ÖNCEKİ HABERLER
Ağaoğlu'ndan Wanyama sorusuna esprili yanıt!
Ağaoğlu'ndan Wanyama sorusuna esprili yanıt!
Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu'nda çalışma var
Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu'nda çalışma var
PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi
PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi
Antalya'da sahte parayla tatil polise takıldı
Antalya'da sahte parayla tatil polise takıldı
Muharrem ayı ne zaman 2019 faziletleri ve ibadetleri neler?
Muharrem ayı ne zaman 2019 faziletleri ve ibadetleri neler?
Öğretmen mazeret tayini başvuru formu 2019 nasıl doldurulur?
Öğretmen mazeret tayini başvuru formu 2019 nasıl doldurulur?
Yorumlar 2 yorum