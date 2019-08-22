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Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in düşük not cezası itirazına ret

Demirören Haber Ajansı
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in düşük not cezası itirazına ret

Öğrencisine bilerek düşük not verdiği iddiasıyla 5 ay hapis cezası verilen ve hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakılan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in avukatlarının karara yaptığı itiraz reddedildi. Böylece Rigel'in aldığı ceza kesinleşmiş oldu.

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in avukatları mahkemenin kararına, 2 ve 16 Temmuz'da itirazlarda bulundu. Kararı değerlendiren üst mahkeme İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Mahkeme bu nedenle yapılan itirazlarının ayrı ayrı reddine karar verdi. Kararın sanık avukatlarına tebliğ edildiği belirtildi.

Karar kamuoyunda çok tartışılmıştı

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, hiçbir öğrencisi ile sorun yaşamadığını savunarak suçlamaları kabul etmemişti. 2 Temmuz'da karara bağlanan davada mahkeme, Rigel'i 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme iyi hal indirimi ile cezayı 5 aya düşürerek 5 yıl süre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti. Söz konusu karar kamuoyunda da çok tartışılmıştı.

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