Fatih Portakal, YouTube kanalını açtığı gün kapattı

Gazeteci ve FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, YouTube kanalını açtığını duyurduğu twitini silerek Youtube kanalını kapattığını açıkladı.

Portakal, Youtube kanalının şirket kuralları gereği kapattığını duyurarak, "Youtube kanalımı açtığım gün kapatmak değil, kullanmamak mecburiyetindeyim. Şirket kuralları gereği yapamayacağım bildirildi. Kural kuraldır." dedi.

Gazeteci ve FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Youtube kanalı açtığını 'Artık Youtube'dayım. Sürprizlere hazır olun' şeklinde duyurmuştu. Bu duyurudan sonra YouTube kanalını kullanmamak zorunda olduğunu ifade eden Fatih Portakal, "YouTube kanalımı açtığım gün kapatmak değil, kullanmamak mecburiyetindeyim. Hayatin içinden bilgilendirme amaçlı bir mecra olacağını planlamıştım. Şirket kuralları gereği yapamayacağım bildirildi. Kural kuraldır. Bugün olamasa da gelecekte yaparım. Bilgilendirmek istedim." ifadelerini kullandı.

Portakal ayrıca kişisel Twitter hesabından YouTube kanalı açtığını duyurduğu twitlerini de sildi.