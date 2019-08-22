YPG/PKK'nın Suriye'deki işkence videosu

YPG/PKK'lı teröristlerin zorla silah altına almaya çalıştığı gençlere uyguladığı işkence videosu Suriye'de yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

YPG/PKK'nın Arap gençlere yönelik şiddet videosu, örgütün bölgede yaptığı işkenceleri bir kez daha gösterdi.

Bölgedeki Türkmen kaynaklarının twitter'dan yayınladığı görüntülerde YPG/PKK'lı teröristlerin iki gence yaptığı işkence görülüyor. İddialara göre örgüt Arap Al Damalha aşiretinden iki genci zorla silah altına almaya çalıştığı kabul etmeyince de işkence yaptıkları belirtildi.

Görüntülerde kollarından bağlanan gençlere YPG'li bir teröristin elindeki kemerle işkence yaptığı görülüyor.