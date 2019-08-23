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Ünal Karaman'dan 'Destan yazdınız' sözüne yanıt

Ünal Karaman'dan 'Destan yazdınız' sözüne yanıt

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, AEK karşısında deplasmanda gelen 3-1'lik galibiyet sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonpor'da teknik direktör Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ülkemiz adına 3-1'lik skor iyi bir kazanım." ifadesini kullanarak, "Ülkeden uzak olmamız bir şeyi değiştirmiyor. Orada acı ve gözyaşı varsa, tabii ki ona katılacağız. Şehitlerimiz var, makamları zaten cennet. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

"Henüz yazılan bir destan yok"

'Bir destan yazdınız' sözleri üzerine Ünal Karaman, "Henüz yazılan bir destan yok. Biz doğru oynamaya çalışıyoruz. Önemli bir avantajla dönüyoruz ama iki ayaklı maçlarda hiçbir şey bitmiş değildir. Aynı şekilde, aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor. Son vuruşlarda, paslarda dikkatli olabilsek daha farklı bir skor alabilirdik" cevabını verdi.

Deneyimli teknik adam, "Oyuncularımın, bu yoğun fikstürde yorulmalarına rağmen verdikleri mücadeleden dolayı memnunum." ifadelerini kullandı.

"Düştüğümüz zamanlar olacak"

Trabzonspor taraftarlarına da mesaj yollayan Ünal Karaman, "Trabzonspor taraftarları da bizlere inanmaya devam etsinler. Düştüğümüz zamanlar olacak ki düşenin yanında olup samimi desteklerine devam etsinler"sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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