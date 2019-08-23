PKK sevicisi Mustafa diyen MHP'li isme AK Partili vekilden yanıt

"PKK sevicisi Mustafa" sözleriyle gündeme oturan MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a yanıt veren AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Vatansever hukukun üstünlüğünü savunur. Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz" ifadelerini kullandı.
Mustafa Yeneroğlu, Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına yönelik tepki gösteren Cemal Enginyurt'a "Çünkü hukuksuzluk illegaliteyi meşru kılar ve böylece hukuk devletinin altını oyar. Terör örgütlerinin hedefi de bu zaten. " diye yanıt verdi.
AK Parti MKYK Üyesi ve hukuk kökenli olan Mustafa Yeneroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
Anayasa'ya vurgu
Anayasamızın başlangıcındaki 'Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı' ilke aslında vatanseverliğin ülküsüdür. Hukuksuz şiddeti ve linç kültürünü küçümseyen, meşru gösteren ve hatta savunan vatanı sevemez.
Hukukun olmadığı yerde adalet olmaz. Devlet ise adalet üzerine bina edilir.
Atatürk'ün polis tanımını
Polisimiz gücünü silahından değil, hukukun kendisine münhasıran amme hizmeti için verdiği sınırlı yetki ve sorumluluktan alır. Atatürk en güzel biçimde tanımlamıştır: Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.
Ne olmuştu?
HDP'li üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasını Van'da protesto edenlere polis sert müdahale etmiş ve kahvehaneye sığınan bir eylemci polis tarafından kask ve tekmelerle darp edilmişti.
Yaşananlara tepki gösteren Yeneroğlu da şu ifadelere yer vermişti: "Van'daki bu görüntüler korkunç! Hukuk içinde görevini yapan emniyet güçlerimizi de zan altında bırakan bu vahşet kabul edilemez! Vatandaşlarımıza bu zalimliği reva gören kişilerin bir an evvel görevden alınması ve yargılanması için gereken mutlaka yapılacaktır."
"PKK sevicisi Mustafa"
Cemal Enginyurt, Yeneroğlu'na Twitter'dan tepki göstermişti. Yeneroğlu için "PKK sevicisi Mustafa" ifadesini kullanan Enginyurt, Yeneroğlu'nun AK Parti'den ihraç edilmesini istemişti.