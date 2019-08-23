PKK sevicisi Mustafa diyen MHP'li isme AK Partili vekilden yanıt

"PKK sevicisi Mustafa" sözleriyle gündeme oturan MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a yanıt veren AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Vatansever hukukun üstünlüğünü savunur. Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Yeneroğlu, Van'daki polis müdahalesiyle ilgili paylaşımına yönelik tepki gösteren Cemal Enginyurt'a "Çünkü hukuksuzluk illegaliteyi meşru kılar ve böylece hukuk devletinin altını oyar. Terör örgütlerinin hedefi de bu zaten. " diye yanıt verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve hukuk kökenli olan Mustafa Yeneroğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Anayasa'ya vurgu

Anayasamızın başlangıcındaki 'Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı' ilke aslında vatanseverliğin ülküsüdür. Hukuksuz şiddeti ve linç kültürünü küçümseyen, meşru gösteren ve hatta savunan vatanı sevemez.

Hukukun olmadığı yerde adalet olmaz. Devlet ise adalet üzerine bina edilir.

Atatürk'ün polis tanımını

Polisimiz gücünü silahından değil, hukukun kendisine münhasıran amme hizmeti için verdiği sınırlı yetki ve sorumluluktan alır. Atatürk en güzel biçimde tanımlamıştır: Polis, asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.