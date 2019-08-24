Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar

İnternet Haber
İnternet Haber
Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar

'Anne lütfen ölme' feryatları Türkiye'de infial yarattı. Eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut olayına ünlü isimler sessiz kalmadı.

Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar - Sayfa 1

KIRIKKALE'de eski eşi 43 yaşındaki Fedai Baran tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada olay yarattı. Birçok ünlü isim, canice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmayarak Twitter hesaplarından tepki gösterdi.

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Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar - Sayfa 2

"Anne lütfen ölme" feryadı
Gündeme oturan son görüntüsünde Emine Bulut'un "Ben ölmek istemiyorum" derken minik kızının da "Anne lütfen ölme" diye feryat ettiği görülüyor. 

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Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar - Sayfa 3

Ünlü isimlerin izledikleri bu kan donduran cinayet görüntüleri sonrası gösterdikleri tepkiler şöyle:

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Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar - Sayfa 4

Emine Bulut'un son görüntüleri
Türkiye'ye ayağa kaldıran görüntüler Kırıkkale'de çekildi. Emine Bulut, eski eşi tarafından boğazından bıçaklandı. Kızı 'anne ne olur ölmü' diye ağlarken, annesi 'Ben ölmek istemiyorum' diyor. Görüntüler izleyen herkesin yüreğini sarsıyor. 

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