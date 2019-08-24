Emine Bulut videosu kızı 'anne lütfen ölme' demişti! Ünlü isimlerden sert mesajlar

Emine Bulut'un son görüntüleri

Türkiye'ye ayağa kaldıran görüntüler Kırıkkale'de çekildi. Emine Bulut, eski eşi tarafından boğazından bıçaklandı. Kızı 'anne ne olur ölmü' diye ağlarken, annesi 'Ben ölmek istemiyorum' diyor. Görüntüler izleyen herkesin yüreğini sarsıyor.