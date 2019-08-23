HABER /  EKONOMİ

Kudlow: Piyasalar "çok sayıda" faiz indirimi bekliyor

Kudlow: Piyasalar "çok sayıda" faiz indirimi bekliyor

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, para ve tahvil piyasalarının "çok sayıda" faiz indirimi beklediklerine dikkat çekti.

Fox Business Network'te soruları yanıtlayan Kudlow, piyasalarda "gelir vergisi indirimi" söylentilerinin de dolaştığına dikket çekerek, faiz ve vergi indirimlerinin ABD'e uzun vadeli ekonomik büyümenin önünü açacağını vurguladı.

Kudlow, gelir vergisi indirimi önlemlerinin, ekonomideki kısa vadeli zayıflamanın üstesinden gelmek için gündeme alınmadığını da vurguladı, ancak, gelir vergisi indiriminin 2020 ABD başkanlık seçimleri öncesi için planlandığını söyledi.

Kudlow ayrıca, ABD ve Çin ticaret temsilcilerinin Çarşamba günü verimli görüşmeler yaptıklarını ve planlandığı gibi bir Çin delegasyonunun Eylül'de ABD'ye gideceğini ekledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
S-400 krizi yeniden alevleniyor! Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi resmen geri çekildi
S-400 krizi yeniden alevleniyor! Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi resmen geri çekildi
YSK'ya itiraz yağdı! 3 binden fazla muhtar koltuğundan olabilir
YSK'ya itiraz yağdı! 3 binden fazla muhtar koltuğundan olabilir
PKK sevicisi Mustafa diyen MHP'li isme AK Partili vekilden yanıt
PKK sevicisi Mustafa diyen MHP'li isme AK Partili vekilden yanıt
YPG/PKK'nın Suriye'deki işkence videosu
YPG/PKK'nın Suriye'deki işkence videosu
Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı
Dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı
Rumlarda Türk insansız hava araçları endişesi
Rumlarda Türk insansız hava araçları endişesi
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya-Türkiye-İran zirvesi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan önemli açıklama
Rusya-Türkiye-İran zirvesi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan önemli açıklama
Ünal Karaman'dan 'Destan yazdınız' sözüne yanıt
Ünal Karaman'dan 'Destan yazdınız' sözüne yanıt
Bakan Pakdemirli Volkswagen’in fabrika için seçtiği ili açıkladı
Bakan Pakdemirli Volkswagen’in fabrika için seçtiği ili açıkladı
Erdoğan'dan dünyaya Doğu Akdeniz mesajı
Erdoğan'dan dünyaya Doğu Akdeniz mesajı
Fatih Portakal, YouTube kanalını açtığı gün kapattı
Fatih Portakal, YouTube kanalını açtığı gün kapattı
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
Mesai saatleri dışında kargonuza ulaşmak mümkün
Yorumlar