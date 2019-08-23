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S-400 krizi yeniden alevleniyor! Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi resmen geri çekildi

S-400 krizi yeniden alevleniyor! Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi resmen geri çekildi

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması krize neden olmuş ABD yaptırım kararı olarak Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Krizin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'ye yapılan Patriot teklifinin süresinin dolduğunu ve teklifin resmen geri çekildiğini belirtti.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Donald Trump yönetiminin, Türkiye'ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satışı teklifini resmi olarak geri çektiğini bildirdi.

"Patriot teklifimizin süresi doldu"

S-400 ve F-35 tartışmaları devam ederken ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye'ye sürekli S-400 hava savunma sistemini teslim alırsa, son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu" ifadesini kullandı.

S-400'lere son yanıt

Patriot teklifinin geri çekilmesi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına Washington Yönetimi tarafından verilen son yanıt olarak değerlendiriliyor.

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