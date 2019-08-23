Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sinyali: Ama yetmez hepsi değişmeli

Abdurrahman Dilipak, AK Parti ile ilgili kaleme aldığı yeni yazısında "Evet, Bakanlıklarda da değişiklik olacak Bürokraside de. Ama yetmez, müşavirler, teşkilat, dost çevreler, media, halkla ilişkiler aklı hepsi değişmeli" ifadelerini kullandı.

Akit yazarı Dilipak, 'Önce' başlıklı bugünkü köşe yazısında AK Parti içerisindeki tartışmalara değindi.

"Şimdi bizim AK Partililere bakıyorum, bir kıpırdanma, bir hareketlilik var, ama! Aması var işte. 'Def-i mazarrat' kuralına uymadan, 'iyi bir şeyler yapmak' için kolları sıvıyorlar" diye yazdı.

"Mikrobun kaynağını kurutalım"

Devlet bürokrasisi içerisinde değişiklikler olacağını ve bunun 'tabanın talebi' olduğunu söyleyen Dilipak'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Tekrar AK Parti’ye dönecek olursak, evet, Bakanlıklarda da değişiklik olacak bürokraside de.

Ama yetmez, müşavirler, teşkilat, dost çevreler, media, halkla ilişkiler aklı hepsi değişmeli. Bu benim talebim değil sadece, sessiz yığınların sesine kulak verirseniz duyarsınız. Birileri belki ekonomideki göreceli iyileşme ve bazı konuların yoluna girmesi dolayısı ile bu konuyu erteleme eğilimi içinde olsa da, bu konuda güçlü bir talep olduğu ortada. Bundan sonraki değişim için kadrolardaki yenilenmenin sembolik bir anlamı olacak. Toplumdaki beklenti bu yönde. Muzır, müfsid olan ne varsa kapı dışarı edilmeli.

Önce şu “hasta”ları karantinaya alalım, mikrobun kaynağını kurutalım, sonra sıra ötekilere gelsin.

Tabandaki insanlar Erdoğan’dan ve partilerinden vazgeçmek istemiyor. Ama bazı olan şeylere de bir anlam veremiyorlar. Evet evet, “Biz kendimizi değiştirmez isek, Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek.

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