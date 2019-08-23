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İngiltere yeni Başbakanı Boris'in ayak uzatma şekli olay oldu

İngiltere yeni Başbakanı Boris'in ayak uzatma şekli olay oldu

Brexit süreci ile illgili zorlu günler geçiren İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakan'ı Boris Johnson resmi temaslarındaki rahatlığı ile dikkat çekti. Almanya'da resmi törende elleri arkada dolaşan Jonhson, Fransa'da Elysee Sarayı'nda ayağını sehpaya koydu.

İngiltere'nin yeni Başbakan'ı Boris Johnson Almanya ve Fransa temaslarındaki rahat hareketleri ile dikkat çekti. Başbakan seçildikten sonraki ilk resmi yurt dışı temasları için önce Almanya'ya giden Johnson burada Almanya Başbakan'ı Merkel ile katıldığı resmi törende elleri arkada yürümüştü.

Aslında mesaj mı verdi?

Bugün ise Fransa temasları için başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Johnson ayaklarını bir anlığına sehpaya uzatıp geri çekti. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Bu hareketi sonrası tüm ajansların servis ettiği haber sosyal medya ve kamuoyunda en çok konuşulan konular arasına girdi. Ana haber bültenlerinde Boris'in rahatlığı ve aslında bunların birer mesaj olduğu konuşuldu.

Macron neye uğradığını şaşırdı

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Boris'in bu rahatlığı karşısında neye uğradığını şaşırması dikkatlerden kaçmadı.

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