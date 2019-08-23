HABER /  GÜNCEL

Keçisiyle beraber tam 60 şehir dolaştı! Son durağı Taksim oldu

Keçisiyle beraber tam 60 şehir dolaştı! Son durağı Taksim oldu

Taksim Meydanı’nda bir keçinin gezdiğini gören vatandaşlar şaşkına dönerken hoş görüntüler ortaya çıktı.. Evcil bir hayvan gibi sahibinin peşinden ayrılmayan keçiyi görenler hem sevdi hem de fotoğraf çekti.

Taksim Meydanı’na keçisiyle gelen Ali Sever isimli vatandaş vatandaşların ilgi odağı oldu. Üç yaşındaki keçisiyle 60 şehir dolaşan Ali Sever’in bu seferki adresi Taksim Meydan oldu.

Ufak bir yavruyken aldığını keçiyi elleriyle besleyen Ali Sever’in ‘Prenses’ adını verdiği keçisiyle olan arkadaşlığı görenleri şaşkına çevirdi. Evcil bir hayvan gibi sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmayan Prensese vatandaşlarında ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar Prensesle fotoğraf çektirirken sevmeyi de ihmal etmedi. 

Gittiği her yere keçisini götürdüğünü belirten Ali Sever, ’’Üç yıldır beraberiz. Gittiğim her yere götürüyorum. Benimle beraber geliyor. On günlükken aldım yanıma, evlat gibi oldu adeta. Vatandaşlar ilgi gösterip fotoğraf çekiyorlar, sağ olsunlar’’ ifadelerini kullandı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiliz Times gazetesi yazdı! Beşar Esad söz verdi
İngiliz Times gazetesi yazdı! Beşar Esad söz verdi
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sinyali: Ama yetmez hepsi değişmeli
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sinyali: Ama yetmez hepsi değişmeli
S-400 krizi yeniden alevleniyor! Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi resmen geri çekildi
S-400 krizi yeniden alevleniyor! Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi resmen geri çekildi
YSK'ya itiraz yağdı! 3 binden fazla muhtar koltuğundan olabilir
YSK'ya itiraz yağdı! 3 binden fazla muhtar koltuğundan olabilir
PKK sevicisi Mustafa diyen MHP'li isme AK Partili vekilden yanıt
PKK sevicisi Mustafa diyen MHP'li isme AK Partili vekilden yanıt
YPG/PKK'nın Suriye'deki işkence videosu
YPG/PKK'nın Suriye'deki işkence videosu
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma mesajları kısa ve öz 2019 resimli yazılı cuma mesajları
Cuma mesajları kısa ve öz 2019 resimli yazılı cuma mesajları
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı
Kütahya'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kütahya'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kudlow: Piyasalar "çok sayıda" faiz indirimi bekliyor
Kudlow: Piyasalar "çok sayıda" faiz indirimi bekliyor
Rusya-Türkiye-İran zirvesi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan önemli açıklama
Rusya-Türkiye-İran zirvesi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan önemli açıklama
Magnum çekilişi ne zaman 2019 hangi ayda açıklanacak?
Magnum çekilişi ne zaman 2019 hangi ayda açıklanacak?
Yorumlar