Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala elindeki fazla oyuncuları da gönderiyor. Sezon başı kadroya katılan 20 yaşındaki Valentine James Ozornwafor'un yeni takımı Almeira oldu.

Galatasaray'ın 20 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine James Ozornwafor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiralandı. Sarı kırmızılı kulüp, gerçekleşen transferi gece yarısı duyurdu.



Galarasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"

"Buna göre Union Deportiva Almeria Kulübü, Şirketimize 2019-2020 sezonu için net 200 bin Euro geçici transfer ücreti ödeyecek olup 31.05.2020 tarihine kadar net 1 milyon 850 bin Euro transfer bedeli ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir."

"Yapılan anlaşmaya göre Union Deportiva Almeria Kulübü satın alma opsiyonunu kullanır ve ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, satış karının %20'sini şirketimize ödeyecektir"