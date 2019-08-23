HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi

Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala elindeki fazla oyuncuları da gönderiyor. Sezon başı kadroya katılan 20 yaşındaki Valentine James Ozornwafor'un yeni takımı Almeira oldu.

Galatasaray'ın 20 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine James Ozornwafor, İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiralandı. Sarı kırmızılı kulüp, gerçekleşen transferi gece yarısı duyurdu.

Galarasaray'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferle ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"

ozornwafor

"Buna göre Union Deportiva Almeria Kulübü, Şirketimize 2019-2020 sezonu için net 200 bin Euro geçici transfer ücreti ödeyecek olup 31.05.2020 tarihine kadar net 1 milyon 850 bin Euro transfer bedeli ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir."

"Yapılan anlaşmaya göre Union Deportiva Almeria Kulübü satın alma opsiyonunu kullanır ve ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, satış karının %20'sini şirketimize ödeyecektir"

Ozornwafor kariyeri

- 1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giymişti

- Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere yeni Başbakanı Boris'in ayak uzatma şekli olay oldu
İngiltere yeni Başbakanı Boris'in ayak uzatma şekli olay oldu
İngiliz Times gazetesi yazdı! Beşar Esad söz verdi
İngiliz Times gazetesi yazdı! Beşar Esad söz verdi
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sinyali: Ama yetmez hepsi değişmeli
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sinyali: Ama yetmez hepsi değişmeli
S-400 krizi yeniden alevleniyor! Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi resmen geri çekildi
S-400 krizi yeniden alevleniyor! Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi resmen geri çekildi
YSK'ya itiraz yağdı! 3 binden fazla muhtar koltuğundan olabilir
YSK'ya itiraz yağdı! 3 binden fazla muhtar koltuğundan olabilir
PKK sevicisi Mustafa diyen MHP'li isme AK Partili vekilden yanıt
PKK sevicisi Mustafa diyen MHP'li isme AK Partili vekilden yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma selası ile ezan arasında okunan dua kabul olur mu?
Cuma selası ile ezan arasında okunan dua kabul olur mu?
Yılmaz Özdil'in zıt iki 'Ahmet Türk' yazısına Ahmet Hakan fena çaktı
Yılmaz Özdil'in zıt iki 'Ahmet Türk' yazısına Ahmet Hakan fena çaktı
Keçisiyle beraber tam 60 şehir dolaştı! Son durağı Taksim oldu
Keçisiyle beraber tam 60 şehir dolaştı! Son durağı Taksim oldu
Cuma mesajları kısa ve öz 2019 resimli yazılı cuma mesajları
Cuma mesajları kısa ve öz 2019 resimli yazılı cuma mesajları
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 14 gözaltı
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Yorumlar 1 yorum