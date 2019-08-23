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Yılmaz Özdil'in zıt iki 'Ahmet Türk' yazısına Ahmet Hakan fena çaktı

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Yılmaz Özdil'in zıt iki 'Ahmet Türk' yazısına Ahmet Hakan fena çaktı

Yıllar önce Ahmet Türk'ün yumruklanması olayına ilişkin 'adalet tokmağı' diye yazan Yılmaz Özdil, son yazısında Türk'ü savununca Ahmet Hakan tepki gösterdi. Özdil'in o sözlerini hatırlatan Hakan "Başka sözüm yok, tanık sizin." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınarak kayyum atanmasını köşesine taşıyan Yılmaz Özdil, Ahmet Türk'ün yarım asırdır 'demokratik yollarla' siyaset yaptığını yazdı.

Türk'e atılan yumruğa 'adaletin tokmağı' demişti

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, "Ahmet Türk yumruk yiyince, Ahmet Türk kayyım yiyince" başlığıyla kaleme aldığı yeni yazısında Yılmaz Özdil'in 9 yıl önce yazdığı "Yumruğunu adaletin tokmağı yerine koyup Ahmet Türk’ün burnuna indiren kişi, bu ülkede pek çok kişinin duygularına tercüman oldu” sözlerini anımsatarak şöyle devam etti:

"Yarım asırdır demokratik yollarla siyaset yapan Ahmet Türk..."

Aynı köşe yazarı, bu sefer şöyle yazdı: Teee 1973 yılından beri altı defa milletvekili seçilerek TBMM’de bulunan, iki defa belediye başkanı seçilen, yarım asırdır demokratik yollarla siyaset yapan Ahmet Türk...

Başka sözüm yok, tanık sizin. 

Ne olmuştu?

2010 yılında Muş'un Bulanık ilçesinde çıkan olaylarda 2 kişinin ölümüyle ilgili davanın Samsun'daki duruşmasını izleyen Ahmet Türk, adliye çıkışında yumruklu saldırıya uğramıştı. Türk'ün burnu ve iki dişi kırılmıştı..

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