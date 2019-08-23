HABER /  DÜNYA

Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı

Anadolu Ajansı
Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı

RUSYA'da muhalif aktivist ve "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, 30 günlük hapis cezasını tamamladı.

Navalnıy'ın basın sözcüsü Kira Yarmış, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın cezasını tamamlayıp hapishaneden çıktığını duyurdu.

Moskova'da Simonovskiy Bölge Mahkemesinde 25 Temmuz'da yapılan duruşmada Navalnıy, gösteri düzenleme kurallarını tekrar ihlal ettiği gerekçesiyle 30 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Navalnıy, Moskova şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kaydının iptal edilmesi nedeniyle halkı, Moskova Belediye binasının önünde yapılacak protestoya davet etmişti.

Hapishanede şiddetli alerjik reaksiyon sonucu yüzünün şişmesi ve derisinde kızarıklıklar çıkması nedeniyle hastaneye kaldırılan Navalnıy, hapishanede zehirlenme ihtimalinin incelenmesi amacıyla Rusya Soruşturma Komitesine başvuruda bulunmuştu.

İlgili Haberler
Rusya-Türkiye-İran zirvesi! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan önemli açıklama
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Servetleri dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin 10 ailesi belirlendi
Foto Galeri Servetleri dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin 10 ailesi belirlendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi
Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi
İngiltere yeni Başbakanı Boris'in ayak uzatma şekli olay oldu
İngiltere yeni Başbakanı Boris'in ayak uzatma şekli olay oldu
İngiliz Times gazetesi yazdı! Beşar Esad söz verdi
İngiliz Times gazetesi yazdı! Beşar Esad söz verdi
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sinyali: Ama yetmez hepsi değişmeli
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'de değişim sinyali: Ama yetmez hepsi değişmeli
ÖNCEKİ HABERLER
9. sınıf nakil işlemleri 2019 son tarih ne zaman bitiyor?
9. sınıf nakil işlemleri 2019 son tarih ne zaman bitiyor?
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
Cuma günü okunacak dilek duası Hz. Ömer dilek duası okunuşu
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı
İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Çok sayıda gözaltı
Galatasaray'ın PSV Eindhoven'e kiraladığı Kostas Mitroglou bir gün sonra maça çıktı
Galatasaray'ın PSV Eindhoven'e kiraladığı Kostas Mitroglou bir gün sonra maça çıktı
Üstsüz fotoğrafları olay oldu Bella Thorne milyonlarca beğeni aldı
Üstsüz fotoğrafları olay oldu Bella Thorne milyonlarca beğeni aldı
Yorumlar