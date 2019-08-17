Servetleri dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin 10 ailesi belirlendi

Sıralamanın ikincisi olarak Mars çikolatalarının üreticisi olan aynı isimli şirketi yöneten Mars ailesi gösterildi. Bu ailenin sadece yılbaşından bu yana servetlerine 37 milyar dolar kattığı, toplam servetlerinin ise 126.5 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.