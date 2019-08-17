Servetleri dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin 10 ailesi belirlendi
Dünyanın en zenginleri her zaman merak konusu olmuştur. Bu servetlerin nasıl elde edildiğinden daha çok sahip olan dikkat çekmiştir. İşte size dünyanın en zengin aileleri.
Bloomberg’in hazırladığı dünyanın en zengin aileleri sıralamasının birincisi, 190.5 milyar dolarlık servete sahip olan Walton ailesi oldu. Amerikan marketler zinciri Walmart’ı yöneten Waltonların sadece geçen yıl servetlerine 190.5 milyar dolar kattığı belirtiliyor.
Sıralamanın ikincisi olarak Mars çikolatalarının üreticisi olan aynı isimli şirketi yöneten Mars ailesi gösterildi. Bu ailenin sadece yılbaşından bu yana servetlerine 37 milyar dolar kattığı, toplam servetlerinin ise 126.5 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.
Üçüncü sırada Koch Industries adlı petrokimya şirketinin başındaki Charles ve David Koch kardeşler bulunuyor. Geçen yıl servetlerini 26 milyar dolar büyüten Koch ailesinin şu anki toplam serveti 124.5 milyar dolar olarak değerlendiriliyor.
Sıralamanın dördüncü kademesinde 100 milyar dolarlık servetiyle Suudi Arabistan’ı yöneten Suud Hanedanı bulunuyor.