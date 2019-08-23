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Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi

Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sebebiyle acilen bir forvet bulmak için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, aradığını İngiltere'de bulmaya çok yaklaştı.

Everton'a gönderdiği eski yıldızı Cenk Tosun'dan bir sonuç alamayan Beşiktaş yönetimi, yeni forvet arayışına geçti.

Yine İngiltere'de oyuncu bulmaçalışmalarını sürdüren yönetimin Huddersfield'den Steve Mounie'ye yöneldiği öğrenilirken, görüşmelere başlanan son ismin Stefano Okaka olduğu öğrenildi.

Watford ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan forvet için İngiliz ekibinin oldukça uygun bir rakam istemesi Beşiktaş'ta planları değiştirdi.

Okaka için sadece 1 milyon euro
Mounie için 8 milyon Euro talebine karşılık 6 milyon Euro satış opsiyonu teklifi götürülürken, Okaka'nın bonservisinin 1 milyon Euro'ya alınabileceği ifade edildi.

Bu arada siyah-beyazlıların listesindeki Beninli golcü Mounie'ye Schalke 04 de talip oldu.

Okaka'nın Udinese karnesi

Geçen sezon Udinese'de kiralık olarak forma giyen Okaka, 16 maçta 6 gol, 1 asistle mücadele etti.

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