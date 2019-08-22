AEK Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag’ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, gruplara kalma yolunda ilk maçında AEK'e konuk oldu. Henüz 4. dakikada geriye düşen Fırtına, Yunan ekibine 28, 44 ve 70'de Ekuban'la karşılık verdi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı, avantajı cebine koydu.
Karadeniz Fırtınası, Avrupa'yı da etkisi altına aldı.
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor, rövanş müsabakası öncesi önemli bir avantaj sağladı.
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Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.
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İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın hat-trick yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
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