AEK Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

AEK Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag’ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran Trabzonspor, gruplara kalma yolunda ilk maçında AEK'e konuk oldu. Henüz 4. dakikada geriye düşen Fırtına, Yunan ekibine 28, 44 ve 70'de Ekuban'la karşılık verdi ve sahadan 3-1 galip ayrıldı, avantajı cebine koydu.

AEK Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti - Sayfa 1

Karadeniz Fırtınası, Avrupa'yı da etkisi altına aldı.

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AEK Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti - Sayfa 2

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor, rövanş müsabakası öncesi önemli bir avantaj sağladı.

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AEK Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti - Sayfa 3

Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.

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AEK Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti - Sayfa 4

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın hat-trick yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

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