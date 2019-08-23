HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe sınırları zorluyor Luiz Gustavo için son rakam 7 milyon euro

Fenerbahçe sınırları zorluyor Luiz Gustavo için son rakam 7 milyon euro

Faransa'nın Marsilya takımında forma giyen yıldız oyuncu Luiz Gustavo için 4-5 milyon civarında teklif yapan Fenerbahçe, sınırları zorlayarak kesenin ağzını açtı.

Fransa basınında günün önemli haberleri arasında yerini alan Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Luiz Gustavo için 4-5 milyon euro bandında olan teklifini 7 milyon euro'ya yükseltti.

32 yaşındaki Luiz Gustavo'yu göndermeyi daha önce düşünmeyen Marsilya ise 10 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gitmesini kabul edecek.

Gustavo ayrılmak istiyor
Luiz Gustavo'yu takımda tutmak isteyen Olimpik Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud ise oyuncunun son tavrı sonrası kararını değiştirdi.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmak istemesi ve kulübün olumsuz tavrı sonrası ligde oynanan iki maçtaki çok düşük formu, karar değişikliğinde etkili oldu.

luiz gustavo

Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor
Çeşitli Fransız basınında yer alan haberlerde ise, yeni bir macera yaşamak isteyen Luiz Gustavo'nun, Fenerbahçe'yi bunun için en ideal tercih olarak görmesi, tekrar şampiyonluk için mücadele verecek olması, daha iyi bir maaş olanağı nedeniyle Fenerbahçe'ye gitmek istediği bilgileri yer aldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yer Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ankara! Operasyon başladı gözaltına alınıyorlar
Yer Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ankara! Operasyon başladı gözaltına alınıyorlar
THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..
THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..
Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
ÖNCEKİ HABERLER
Ömür Gedik kaç yaşında kızı Tayga Gedik'in babası kimdir mesleği
Ömür Gedik kaç yaşında kızı Tayga Gedik'in babası kimdir mesleği
Çanakkale'de şakalaşan arkadaşını öldürdü
Çanakkale'de şakalaşan arkadaşını öldürdü
TOBB Kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı
TOBB Kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı
Suriye’de Esed ilerleyişi! Han Şeyhun sonra orası da an meselesi
Suriye’de Esed ilerleyişi! Han Şeyhun sonra orası da an meselesi
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır cuma namaz kılınışı
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır cuma namaz kılınışı
İstanbul'da bekçi alımı hangi ilçelere olacak bekçi alım takvimi
İstanbul'da bekçi alımı hangi ilçelere olacak bekçi alım takvimi
Yorumlar