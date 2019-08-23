Fenerbahçe sınırları zorluyor Luiz Gustavo için son rakam 7 milyon euro

Faransa'nın Marsilya takımında forma giyen yıldız oyuncu Luiz Gustavo için 4-5 milyon civarında teklif yapan Fenerbahçe, sınırları zorlayarak kesenin ağzını açtı.

Fransa basınında günün önemli haberleri arasında yerini alan Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Luiz Gustavo için 4-5 milyon euro bandında olan teklifini 7 milyon euro'ya yükseltti.

32 yaşındaki Luiz Gustavo'yu göndermeyi daha önce düşünmeyen Marsilya ise 10 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde oyuncunun gitmesini kabul edecek.

Gustavo ayrılmak istiyor

Luiz Gustavo'yu takımda tutmak isteyen Olimpik Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud ise oyuncunun son tavrı sonrası kararını değiştirdi.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmak istemesi ve kulübün olumsuz tavrı sonrası ligde oynanan iki maçtaki çok düşük formu, karar değişikliğinde etkili oldu.

Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Çeşitli Fransız basınında yer alan haberlerde ise, yeni bir macera yaşamak isteyen Luiz Gustavo'nun, Fenerbahçe'yi bunun için en ideal tercih olarak görmesi, tekrar şampiyonluk için mücadele verecek olması, daha iyi bir maaş olanağı nedeniyle Fenerbahçe'ye gitmek istediği bilgileri yer aldı.