HABER /  GÜNCEL

THK başkanı kimdir Ahmet Bertan Nogaylaroğlu nereli Balyoz geçmişi

THK başkanı kimdir Ahmet Bertan Nogaylaroğlu nereli Balyoz geçmişi

THK kurumu yangın uçakları ile gündeme gelirken THK başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu da merak konusu oldu. İşte THK ve başkanıyla ilgili bilgiler:

2018 yılında THK başkanı seçilen Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, FETÖ kumpası Balyoz davası sanıklarından biri olduktan sonra 2012 yılında kendi isteğiyle ordudan emekli oldu. 

Aslen Kayserili olan Bertan Nogaylaroğlu, 1957 yılında Pınarbaşı’nda doğdu. 1975 yılında başladığı Hava Harp Okulu Lisans eğitimini 1979 yılında bitirerek Teğmen, Hava Harp Akademisi eğitimini tamamlayarak Kurmay Subay oldu. Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde kol uçucusu, öğretmen pilot, Filo Komutanı, Harekat Komutanı görevlerinde bulundu.

Kurmay Albay rütbesiyle Hava Kuvvetleri Genel Sekreterliği, Tuğgeneral rütbesiyle ateşelik,  tümgeneral rütbesiyle ise Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Bu görevinden, 2012 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, FETÖ kumpası olan Balyoz davası sanıklarından biriydi. 



17 Mart 2017 tarihinde  TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, 13 Ekim 2018 tarihinde THK Genel Kurulunda Genel Başkan olarak seçilmiştir. Evli ve bir çocuk sahibi olan Nogaylaroğlu, İngilizce bilmektedir.

SON DAKİKA HABERLERİ
THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..
THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..
Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi
Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Başakşehir'den ayrıldı! Emmanuel Adebayor'a Türkiye'den başka talip çıktı
Başakşehir'den ayrıldı! Emmanuel Adebayor'a Türkiye'den başka talip çıktı
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Uzmanı açıkladı...Hollywood gülüşünde diş rengine dikkat
Uzmanı açıkladı...Hollywood gülüşünde diş rengine dikkat
Adana'da torbacının torbasından adeta cephanelik çıktı
Adana'da torbacının torbasından adeta cephanelik çıktı
Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı
Rus muhalif Aleksey Navalnıy hapisten çıktı
Aşure günü hangi gün 2019 aşure günü nedir?
Aşure günü hangi gün 2019 aşure günü nedir?
Yorumlar 1 yorum