THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..

İZMİR yangını sonrasında Bakan Bekir Pakdemirli ile THK arasında başlayan atışmada ortaya ilginç bilgiler dökülmeye başladı. Bu kez haberler THK'dan... Kurum tam bir arpalığa çevrilmiş.

THK'nın yeni başkanı emekli Hava Tümgeneral Bertan Nogaylaroğlu ile ilgili iddialar hayli sansasyonel... Kurumun kendi avukatı varken CHP'li vekili ve kızını da avukat olarak işe almış. THK'da direktör sayısını ikiye katlayan Nogaylaroğlu, 30 kişiye üst düzey kıyak maaş bağlamış.

THK yönetiminden istifa eden CHP'den vekil adayı olmuş Mehmet Aydın'ın uçak ihalesine ilişkin anlattıkları da çarpıcı. Söze, "Kim doğruysa hakkını verelim" diye başlıyor ve devam ediyor:

-"Sorun bakanlığın açtığı ihalelerde kurumun yüksek fiyat vermesinde saklı. Bakanlık ikinci kez bir ay süre vermesine rağmen hazırlanamadı. Çünkü kurumda para yok. Uçaklar rantabl hale getirilmediği için de yüksek teklif verdik. Şu an 9 uçak var ve sadece 3'ü çalışabilir durumda."

THK başkanı Nogaylaroğlu'yla ilgili iddialar

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, THK başkanına ilişkin bir çok iddia ve soru olduğunu belirtiyor ve bugünkü yazısında şunları aktarıyor:



(...) Cevabı merak edilen çok soru var. En ilginci de yönetime yeni gelen emekli Hava Tümgeneral Bertan Nogaylaroğlu'nun uygulamalarıyla ilgili.

Şu iddia ediliyor; Nogaylaroğlu göreve geldikten sonra Emekli Subay Derneği'nden 76 kişiyi işe aldı. Kurumda 6 direktör vardı 12'ye çıkardı. Toplam 30 kişiye üst düzey görev verip yüksek maaş ödedi.

CHP'li vekili kızıyla birlikte maaşa bağladı

Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonuna doğru kurumun siyasetle ilişkisine de değindi: "Türk Hava Kurumu, siyasetin oyuncağı olmuştur. Ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor." Bakanın bu tespiti yabana atılacak gibi değil, çünkü bir süredir siyaset kulislerinde konuşulan önemli bir isim var; THK avukatlığına getirilen eski CHP milletvekili Haluk Pekşen. Tabi sadece o da değil, kızı da kurumun avukatı.