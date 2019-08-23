Tayga Gedik kaç yaşında eşi Mete Akınal kimdir ne iş yapıyor?

Ömür Gedik'in kameralardan uzak büyüttüğü kızı Tayga Gedik Gaziantepli iş adamı Mete Akınal ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Peki Ömür Gedik'in Soner Gedik'ten olan kızı Tayga Gedik kimdir, kaç yaşındadır? Ömür Gedik'in henüz 21 yaşındayken olan kızı Tayga Gedik şu anda 24 yaşında. Peki Tayga Gedik'in eşi Mete Akınal kaç yaşında?

Şarkıcı ve sunucu olan Ömür Gedik kızı Tayga Gedik'i Gaziantepli iş adamı Mete Akınal ile görkemli bir düğünle geçtiğimiz sene evlendirmişti. Mutlu haberi instagram hesabında görenler ise Ömür Gedik'in kızı olduğunu ilk kez öğrenmiş ve Tayga Gedik'in hayatını araştırmaya başlamışlardı. Tayga Gedik'in babası Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi Soner Gedik. Soner Gedik ile Ömür Gedik 1990 yılında evlendiler. O dönem Ömür Gedik henüz 21 yaşındaydı. Daha sonra Soner Gedik ve Ömür Gedik çifti kızlarının doğumunda sonra 2010 yılında boşandı. Tayga Gedik ise şu anda 24 yaşında.

Mete Akınal'ın anne-babası Tülay-Cihat Akınal çifti misafirlerini kapıda karşıladı. Genç çiftin nikahını Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kıyarken, nikah şahitliklerini ise Cevdet Akınal, Kemal Akınal, Bülent Özmen, Nuri Soysal ve Abdullah Timur Ülküer yaptı.

Düğün töreni sonrası açıklamalarda bulunan Ömür Gedik, 'Çok mutluyuz. Bugün kızımızın da bizim de en mutlu günümüz. Gaziantep artık bizim ikinci adresimiz oldu. Buraya artık sık sık geleceğiz. Bizim için güzel bir gün ve ayrıca çok güzel de bir ailenin parçası olduk. Bunun için de çok çok mutluyuz. Kızımın babası ve erkek tarafı hep birlikte çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmaya geldik' dedi.

ÖMÜR GEDİK KİMDİR: Ömür Gedik, 22 Aralık 1970 tarihinde doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Filolojisi'nden 1992'de mezun oldu. Üniversite yıllarında okulun müzik klübünde aktif olarak çalıştı. Bölümün seçmeli olarak verdiği sinema derslerine katıldı. Ayrıca sınırlı sayıda öğrenci ile gerçekleştirilen creative writing derslerinde beş dönem boyunca hikaye ve senaryo yazımı üzerinde çalışmalar yaptı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu'nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü'nde 1 sene okutmanlık yaptı. 1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi'nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek'te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır. Televizyonculuğa 2004'te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca tv8'de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu. 2005'ten itibarenKanal D'de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır. 2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.

Ömür Gedik üniversite yıllarında kendi kurduğu grupla başladığı müzik hayatını Teoman, Burak Kut ve Halil Sezai ile düet yaptığı ilk maxi single'ı "Portakal, Orda Kal" ile profesyonelliğe taşıdı.Halil Sezai ile seslendirdiği Paramparça o yılın en çok dinlenen ikinci şarkısı oldu. Bunun ardından ünlü İtalyan şarkıcı Al Bano ile düet yapan ve İskender Paydaş ile çalışan Gedik gazeteciliğinin yanında sahne hayatına da devam ediyor.

2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Gedik, çeşitli festival ve etkinliklerde de sahne alıyor.