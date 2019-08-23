Mahmut Övür'den THK'yle ilgili bomba iddia! THK'yi CHP mi yönlendiriyor?

İZMİR yangını sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'yla THK arasında yaşanan ve gündeme damga vuran uçak krizinin asıl sebebi ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında kurumun CHP'yle birlikte hareket ettiğini öne sürerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayan orman yangını, 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alındı. Karabağlar'ın Tırazlı Mahallesi'nde başlayıp Menderes ve Seferihisar ilçelerine sıçrayan yangın, hala konuşulmaya devam ediyor.

Tarım Bakanlığı’nın açıklamasına göre yangında 500 hektarlık alan, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e göre ise 5 bin hektarlık alan kül oldu. Yangında THK’yla Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yaşanan uçak krizi gündeme damga vurdu. Atışmanın sebebi ise yangında neden THK uçaklarının kullanılmadığıydı. Tarım ve Orman BakanlığıTHK uçaklarının bozuk olduğunu ileri sürerken THK’dan ‘'uçaklarımız bozuk değil’ yanıtı gelmişti.

THK için şoke edici iddialar var

İşte tüm bu tartışmaların asıl sebebinin ne olduğu merak edilirken Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür’den çok konuşulacak bir yazı geldi. THK için Yargıya intikal eden ve kulislerde konuşulan şoke edici iddialar olduğunu öne süren Övür, bugünkü yazısında THK’nin siyasetle ilişkisine dikkat çekerek şu önemli iddialarda bulundu:

THK CHP'yle birlikte mi hareket ediyor?

Bakan Pakdemirli, konuşmasının sonuna doğru kurumun siyasetle ilişkisine de değindi: "Türk Hava Kurumu, siyasetin oyuncağı olmuştur. Ana muhalefet partisiyle birlikte hareket ediyor." Bakanın bu tespiti yabana atılacak gibi değil, çünkü bir süredir siyaset kulislerinde konuşulan önemli bir isim var; THK avukatlığına getirilen eski CHP milletvekili Haluk Pekşen. Tabi sadece o da değil, kızı da kurumun avukatı.

THK neden CHP'li Pekşen ve kızını tercih etti

Şu soruyla bitirelim; Kurumun avukatları varken, neden THK, CHP'li Pekşen ve kızını tercih etti ve bunun karşılığında nasıl bir "özel sözleşme" imzalandı?