POLİTİKA

Bakan Bekir Pakdemirli'den THK yangın söndürme uçakları açıklaması

İZMİR'de 3 gün süren ve 500 hektarlık ormanı küle çeviren yangın sonrası THK'nın yangın söndürme uçakları gündeme oturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı 'uçaklarımız bozuk değil' diyen THK hakkında son dakika açıklamalar yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile THK arasında İzmir yangını sonrası patlak veren 'uçak' atışması sürüyor. THK kurumu 'uçakların bozuk' olduğu iddialarını reddetmiş ve 'ücretsiz yangına müdahale etmeyi teklif ettiklerini öne sürmüştü. 

Yangın söndürme işini özel şirkete verdiği için eleştirilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Uçakların 'bozuk' olduğunda ısrarlı olan Bekir Pakdemirli özetle şunları söyledi:

-Kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Benim THK'ya bir lira borcum yok. Biz ihaleyle bu tarz servislere veremeyiz. Onlar açıkladı, istedi diye biz bir şey yapacak değiliz. Benim teşkilatım bununla uçmak istemiyor nokta. Beni memuriyetten atın ama binmem diyorlar. Devletin bakanı uçakları emniyetli bulmuyorsa konu bitmişti. THK uçakları işimize yaramıyor almak zorunda mıyız? Türk hava kurumu siyasetin oyuncuğa olmuş. Ana muhalefet partisi ile birlikte hareket ediyor. 

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