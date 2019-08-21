Eskişehir’de zincirleme trafik kazası 2 yaralı

ESKİŞEHİR-Ankara çevreyolu Hava Müzesi önünde yaşanan kazada; çevreyolu üzerinden ilerleyen 06 AB 243 plakalı otomobil sürücüsü Ayşe Y., iddialara göre ani fren yaptı.

Bu esnada arkadan gelen Metehan Ö. idaresindeki 26 YD 079 plakalı kamyon, 14 EB 286 Hüseyin G. idaresindeki plakalı TIR, Mehmet Çoğultuğ idaresindeki 47 PL 167 plakalı TIR, Muharrem Çoğultuğ 21 LB 432 plakalı TIR ve 26 UN 099 otomobil çarpıştı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında TIR şoförleri Mehmet Çoğultuğ ve Muharrem Çoğultuğ araçları içinde sıkıştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, Eskişehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler, direksiyon başında sıkışan iki TIR sürücüsü için müdahaleye başladı.

Sürücüler uzun uğraşlar sonucunda olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından makas ve ayırıcılar yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu bulundukları yerden acil servis ekiplerinin koordinesinde çıkartıldı.

TIR'lardan çıkarılan sürücüler, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevre yolunda yaklaşık 1 saat tek yönden trafik akışı sağlandı.

TIR ve araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza sırasında 26 UN 099 plakalı araçta bulunan bir kadın, kazanın bir anda olduğunu, birden tırın altına girdiklerini söyledi.

Öte yandan olayda yaralanan sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayı duyarak izlemek için olay yerine çok sayıda vatandaş geldi.

Bir vatandaşın kazada sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları sırasında kız arkadaşına sarılarak izlemesi de dikkat çekti.