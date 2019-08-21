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Çorum'da Yiğit Emir'in öldüğü kaza anı kamerada

ÇORUM'da halk otobüsünün çarpması sonucu 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza anı, aracın kamerasına yansıdı.

ÇORUM Cemilbey Caddesi'nde Ünal Y.'nin kullandığı özel halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğit Emir Berksun'a çarpma anı, aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Berksun'un yolun karşısına geçmek için koşmaya başladığı ve çarpan otobüsün altında kaldığı görülüyor.

Bu arada Berksun'un kazadan kısa süre önce annesi ve kardeşiyle kaldırımda yürümesi de çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde 18 Ağustos'ta, Ünal Y. yönetimindeki 19 AAH 208 plakalı özel halk otobüsü, Yiğit Emir Berksun'a çarpmış, otobüsün altında kalarak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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