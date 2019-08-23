HABER /  EKONOMİ

TOBB Kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı

TOBB Kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Kurulan şirket sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 7 bin 197 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 56.07'lik artışla bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 4 bin 584'ten 7 bin 197'ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 56.07 arttı ve bin 119 oldu. Haziran ayında kapanan şirket sayısı 717 idi.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 5.88, kapanan şirket sayısı ise yüzde 22.7 arttı. 

Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.9 azalarak 47 bin 173, kapanan şirket sayısı yüzde 4.79 artarak 6 bin 632 oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yer Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ankara! Operasyon başladı gözaltına alınıyorlar
Yer Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ankara! Operasyon başladı gözaltına alınıyorlar
THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..
THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..
Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
ÖNCEKİ HABERLER
Suriye’de Esed ilerleyişi! Han Şeyhun sonra orası da an meselesi
Suriye’de Esed ilerleyişi! Han Şeyhun sonra orası da an meselesi
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır cuma namaz kılınışı
Cuma namazı kaç rekat nasıl kılınır cuma namaz kılınışı
Beşiktaş'tan 6 numara atağı! Maxime Gonalons kiralık olarak geliyor
Beşiktaş'tan 6 numara atağı! Maxime Gonalons kiralık olarak geliyor
Tayga Gedik kaç yaşında eşi Mete Akınal kimdir ne iş yapıyor?
Tayga Gedik kaç yaşında eşi Mete Akınal kimdir ne iş yapıyor?
THK başkanı kimdir Ahmet Bertan Nogaylaroğlu nereli Balyoz geçmişi
THK başkanı kimdir Ahmet Bertan Nogaylaroğlu nereli Balyoz geçmişi
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Yorumlar