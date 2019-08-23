HABER /  GÜNCEL

Yer Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ankara! Operasyon başladı gözaltına alınıyorlar

İnternet Haber
Yer Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ankara! Operasyon başladı gözaltına alınıyorlar

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında Ankara'da özel eğitim kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. 13 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bir operasyon da Ankara'da

Öte yandan bir FETÖ operasyonu haberi de Ankara'dan geldi. Özel eğitim kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankesörlü telefon operasyonu

Operasyon kapsamında yapılan açıklama şöyle: FETÖ terör örgütü üyelerinin ankesörlü telefon hatları ile ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınmış olup, 13 şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Anne lütfen ölme' feryatları! Ünlü isimler kan donduran cinayete sessiz kalmadı
Foto Galeri 'Anne lütfen ölme' feryatları! Ünlü isimler kan donduran cinayete sessiz kalmadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..
THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..
Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Beşiktaş aradığını İngiltere'de buldu! Forvet arayışında sona gelindi
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Erdoğan'ın danışmanı Hidayet Türkoğlu'ndan Rasim Ozan Kütahyalı ve Beyaz TV'ye sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı veriyor ilk durak Rize
Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi
Galatasaray'da flaş ayrılık! Ozornwafor gece yarısı KAP'a bildirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Tayga Gedik kaç yaşında eşi Mete Akınal kimdir ne iş yapıyor?
Tayga Gedik kaç yaşında eşi Mete Akınal kimdir ne iş yapıyor?
THK başkanı kimdir Ahmet Bertan Nogaylaroğlu nereli Balyoz geçmişi
THK başkanı kimdir Ahmet Bertan Nogaylaroğlu nereli Balyoz geçmişi
Mahmut Övür'den THK'yle ilgili bomba iddia! THK'yi CHP mi yönlendiriyor?
Mahmut Övür'den THK'yle ilgili bomba iddia! THK'yi CHP mi yönlendiriyor?
Başakşehir'den ayrıldı! Emmanuel Adebayor'a Türkiye'den başka talip çıktı
Başakşehir'den ayrıldı! Emmanuel Adebayor'a Türkiye'den başka talip çıktı
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Cuma vakti okunacak dualar hangisi cuma duaları okunuşu
Kaçan arabadan iki inek çıktı jandarmayı dumur eden olay
Kaçan arabadan iki inek çıktı jandarmayı dumur eden olay
Yorumlar