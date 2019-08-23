Yer Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ankara! Operasyon başladı gözaltına alınıyorlar

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ üyelerinin ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında Ankara'da özel eğitim kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. 13 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bir operasyon da Ankara'da

Öte yandan bir FETÖ operasyonu haberi de Ankara'dan geldi. Özel eğitim kurumu çalışanı 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankesörlü telefon operasyonu

Operasyon kapsamında yapılan açıklama şöyle: FETÖ terör örgütü üyelerinin ankesörlü telefon hatları ile ankesörlü telefon hatları üzerinden haberleşmelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 şahıs hakkında verilen gözaltı kararı neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınmış olup, 13 şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.