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Beşiktaş'tan 6 numara atağı! Maxime Gonalons kiralık olarak geliyor

Beşiktaş'tan 6 numara atağı! Maxime Gonalons kiralık olarak geliyor

Çeşitli mevkilere transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, defansın önüne takviye yapmak için rotasını İtalya'ya çevirdi.

Ligin ilk maçında aldıkları mağlubiyet nedeniyle transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş yönetimi, geçen sezonu Sevilla'da kiralık geçiren Roma'nın oyuncusu Maxime Gonalons'u kiralamak için resmi temaslara başladı.

İtalya medyasında yer alan habere göre Beşiktaş, Fransız ön liberoyu Roma Kulübü'nden satın alma opsiyonlu kiralama konusunda büyük aşama kaydetti.

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15 maçta 1 gol
30 yaşında ve 1.87 boyunda olan Gonalons 2 sezondur Roma'nın oyuncusu ve geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirdi.

Gonalons Sevilla'da toplam 15 maça çıkarken 1 gol attı.

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