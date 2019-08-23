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Çanakkale'de şakalaşan arkadaşını öldürdü

İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'de şakalaşan arkadaşını öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde iki arkadaş çay boyunda şakalaşırken 16 yaşındaki Ahmet Salih Gökyüz arkadaşı 18 yaşındaki Osman Sevinç'i karnından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Biga'nın Gümüşçay Belediyesinde çay boyunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Sevinç, arkadaşı Ahmet Salih Gökyüz ile şakalaşırken karnından bıçaklanarak öldü. Çay boyunda gerçekleşen olay saat 00:45 sıralarında meydana geldi. 

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yarım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç hastaneye kaldırıldı.Yapılan müdahalelere rağmen Osman Sevinç kurtulamadı. Ahmet Salih Gökyüz ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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