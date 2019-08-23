Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri Yarın aynı şeyin...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zafer Arapkirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP’li 3 büyükşehir belediyeye kayyım atanması sonrası yaptığı “Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkıp protesto etmeyi doğru bulmuyoruz” açıklamasını sert dille eleştirdi.

Cumhuriyet yazarı Arapkirli'nin gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

Arapkirli, İçişleri Bakanlığı tarafından HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi.

Arapkirli “Türkiye’yi haklı olarak ayağa kaldıran ve Ankara-İstanbul arası sokağa döken Kemal Bey, bugün en az o derece ağır bir hukuksuzluk karşısında neden “sokaktan korkma” çizgisine gelmiştir?” dedi.

Arapkirli yazısının ilgili kısmı şöyle;

“Demokrasiyi iyice öldürürsünüz” demenin zamanı, bugün değilse ne zamandır?

İstanbul-Ankara ve İzmir’de, demokratik bir ittifak içinde Türkiye tarihinin en büyük seçim zaferlerinden birine imza atan müttefikiniz HDP ile kol kola görünmek bu kadar büyük bir “zül” müdür?

'Yarın aynı şeyin...'

“Aman germeyelim” diyerek nereye kadar gerilemeyi düşünüyorsunuz? Yarın aynı şeyin Ekrem Bey’in, Mansur Bey’in, Tunç Bey’in başına gelmesini mi bekliyorsunuz?” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu tam olarak ne demişti? Kılıçdaroğlu, kayyum atamalarını hukuksuz bulduğunu belirttikten sonra "Bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak, protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz. Biz milletin ferasetine güveniyoruz. İstanbul'da da aynı şeyi YSK eliyle bize yaptılar. ‘Ya sokağa çıkın ya boykot edin' dediler. İkisini de yapmadık. Halkın ferasetine güvendik ve gördük" demişti.

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