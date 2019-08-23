Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayrak yanıtı: Sen kim milliyetçilik kim?
Bandırma'da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Doğu Akdeniz açıklamaları yüzünden eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Kalkmış bana bayrak edebiyatı yapıyor, Kıbrıs diyor" ifadelerini kullandı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Vay efendim sen bayrağı bilmiyor musun. Sen meraklanma ben bayrağı senden çok daha iyi bilirim." diye konuştu.
"Hele hele Gazi Mustafa Kemal'in partisinin başında olan bir kişiye bayrak edebiyatı yapamazsın." diyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Kalkmış bana bayrak edebiyatı yapıyor, Kıbrıs diyor." sözleriyle eleştirdi.
"Sen kim milliyetçilik kim?"
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: Orada Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Ecevit sayesindedir. Sen kim milliyetçilik kim? Vatan, bayrak sevmek başka bir şeydir. BU bayrak edebiyatı yapan zat çuval olayında ABD'ye bir nota verdi mi? Siz müzik notasından mı bahsediyorsunuz dedi. Vatan sevgisi bir kişinin tekelinde değildir.
Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Doğu Akdeniz açıklamaları üzerinden eleştirdiği Kılıçdaroğlu'na "Orada bulunan Silahlı Kuvvetlerimize ait fırkateynlerimizden tutunuz, oradaki 2 sondaj gemimiz, devasa ay yıldızlarla süslü olan sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimizi tanımasını istiyorum. Demek ki Türk bayrağını bu da tanımıyor. Ama sana da bunu tanıtacağız. İstesen de istemesen de tanıtacağız. Biz orada bu çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz" sözleriyle yüklenmişti.