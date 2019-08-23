HABER /  GÜNCEL

Emine Bulut videosu ile TT oldu Emine Bulut kimdir kocası katletti!

Emine Bulut videosu ile TT oldu Emine Bulut kimdir kocası katletti!

Emine Bulut ölmek istemiyorum feryadı ile Türkiye'nin gündemine oturdu TT oldu. Kırklareli'de yaşayan .Emine Bulut eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi. O anlara şahit olan kızı ise Anne ne olur ölme diyerek feryat etti. Emine Bulut ise ölmek istemiyorum diyerek yardım çığlıkları attı. Geriye ise akıllardan çıkmayacak bir vahşet kaldı.

Emine Bulut bir anda Türkiye'nin konuştuğu isimler arasına girdi sosyal medya ve twitter'da TT oldu. Peki Emine Bulut kimdir, neden bir anda gündem oldu? Emine Bulut Kırklareli'de yaşıyan eski eşi Fedai Baran tarafından 10 yaşındaki kızı önünde bıçakla katledildi. Olayın şokunu yaşayan kızı annesini kanlar için görünce Anne ne olur ölme diyerek yürekleri dağladı. Annesi Emine Bulut ise Ölmek İstemiyorum diyerek etraftakilerden yardım istedi. Şok geçiren kızı ve bıçaklanan Emine Bulut hemen hastaneye kaldırıldı fakat Emine Bulut hayatını kaybetti. Geriye ise Türkiye'nin kolay kolay unutamayacağı akıllara kazınan bu dehşet anları kaldı. Sosyal platformlarda Kadına şiddete son paylaşımları yapılmaya başladı, bu vahşet karısında herkes sesini duyurmaya başladı. 

Emine Bulut, Kırıkkale’de eski kocası tarafından kızlarının gözü önünde bıçaklandı. Kameralara yansıyan cinayet sırasında Emine Bulut’un bıçaklanmasının hemen ardından sarf ettiği “Ölmek istemiyorum” sözü ise yürekleri dağladı.

18 Ağustos'ta Menderec Caddesi'nde bir restaurantta eski eşi Fedai Baran ile bir araya gelen Emine Bulut'un yanında 10 yaşındaki kızı da vardı. Eski eşler arasında tartışma çıktı, Fedai Baran eski eşini gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut'un "ölmek istemiyorum" feryadı yürekleri dağladı, talihsiz kız da "anne ne olur" ölme diyerek herkesi ağlattı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.


Yaşanan acı olay sonrası Emine Bulut ismi ise Twitter'da TT oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri Yarın aynı şeyin...
Cumhuriyet yazarı Zafer Arapkirli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri Yarın aynı şeyin...
Tunç Soyer Karabağlar'da kaç hektar orman yandığını açıkladı
Tunç Soyer Karabağlar'da kaç hektar orman yandığını açıkladı
Fenerbahçe sınırları zorluyor Luiz Gustavo için son rakam 7 milyon euro
Fenerbahçe sınırları zorluyor Luiz Gustavo için son rakam 7 milyon euro
Yer Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ankara! Operasyon başladı gözaltına alınıyorlar
Yer Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Ankara! Operasyon başladı gözaltına alınıyorlar
THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..
THK başkanı Bertan Nogaylaroğlu için bomba iddia! İfşa eden de bir CHP'li..
Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
Son 1,5 ayın en yüksek seviyesini gören dolarda son durum
ÖNCEKİ HABERLER
Ak Parti 18. yılını kutluyor Mahir Ünal'dan açıklama! Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz
Ak Parti 18. yılını kutluyor Mahir Ünal'dan açıklama! Adımlarımızı atmaya devam edeceğiz
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Ömür Gedik kaç yaşında kızı Tayga Gedik'in babası kimdir mesleği
Ömür Gedik kaç yaşında kızı Tayga Gedik'in babası kimdir mesleği
Çanakkale'de şakalaşan arkadaşını öldürdü
Çanakkale'de şakalaşan arkadaşını öldürdü
TOBB Kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı
TOBB Kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı
9. sınıf nakil işlemleri 2019 son tarih ne zaman bitiyor?
9. sınıf nakil işlemleri 2019 son tarih ne zaman bitiyor?
Yorumlar